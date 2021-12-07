В Запорожье невероятно пьяный водитель «догнал» автобус (фото)

6 декабря на острове Хортица Ford Focus врезался в автобус «Богдан А-09202».

Об этом на своей странице в соцсетях пишет Патрульная полиция Запорожской области.

Человеческих жертв, по счастью, не было — немного пострадали только авто.

Патрульные заметили у 29-летнего водителя легковушки явные признаки опьянения. «Алкотест» показал 3,76 промилле алкоголя в крови, при норме 0,2.

На виновника ДТП составили два административных протокола.

Напомним:

Абсолютный алкогольный антирекорд был установлен 4 октября в Бердянске: на улице Рудневой случилось лобовое столкновение с участием Dacia и Daewoo. Виновником ДТП стала Dacia — легковушка выехала на встречную полосу, где и случилась авария. Прибывшие на место полицейские заметили, что виновник ДТА едва ворочает языком . 39-летнего водителя доставили в больницу, где определили степень опьянения. Оно оказалось рекордно тяжелым — 5,135 промилле алкоголя при норме 0,2.

Приводим примеры других «очень пьяных ДТП», случившихся в Запорожской области.