В Запорожье невероятно пьяный водитель «догнал» автобус (фото)

6 декабря на острове Хортица Ford Focus врезался в автобус «Богдан А-09202».
Об этом на своей странице в соцсетях пишет Патрульная полиция Запорожской области.
Человеческих жертв, по счастью, не было — немного пострадали только авто.
Патрульные заметили у 29-летнего водителя легковушки явные признаки опьянения. «Алкотест» показал 3,76 промилле алкоголя в крови, при норме 0,2.
На виновника ДТП составили два административных протокола.
Напомним:
Абсолютный алкогольный антирекорд был установлен 4 октября в Бердянске: на улице Рудневой случилось лобовое столкновение с участием Dacia и Daewoo. Виновником ДТП стала Dacia — легковушка выехала на встречную полосу, где и случилась авария. Прибывшие на место полицейские заметили, что виновник ДТА едва ворочает языком . 39-летнего водителя доставили в больницу, где определили степень опьянения. Оно оказалось рекордно тяжелым — 5,135 промилле алкоголя при норме 0,2.
Приводим примеры других «очень пьяных ДТП», случившихся в Запорожской области.
- 3 февраля 2019 года в Запорожье, на улице Сикорского, что в Шевченковском районе, патрульные остановили «ВАЗ-21074». Во время знакомства с водителем стало понятно — он пьян. Алкотестер показал 4,02 промилле, в двадцать раз больше нормы.
- 16 июня 2019 года в полицию сообщили о ДТП: «Дэу Ланос» врезался в забор, окружающий частный дом (улица Шевченко, Шевченковский район). Причем водитель «Ланоса» был владельцем дома. Стражи порядка быстро разобрались, что к чему — виновник ДТП был очень пьяным. Алкотестер показал шокирующий результат — 4,16 промилле при норме в 0,2. Почти в 21 раз больше нормы
- 11 августа в селе Копани Пологовского района легковушка ИЖ врезалась в трактор МТЗ, а после таранила забор жилого дома. В ДТП погибла 47-летняя пассажирка легкового авто.Выяснилось, что водитель не пропустил трактор, спровоцировав смертельную аварию. Прибывшие полицейские увидели, что 33-летний водитель ИЖ ужаснейшим образом пьян. Освидетельствование показало 4,34 промилле алкоголя в крови, что выше нормы почти в 22 раза!