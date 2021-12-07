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В Запорожье задержали очередного закладчика (фото)

Автор:   /  07.12.2021

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6 декабря около одного из жилых домов на улице Комарова, что в Коммунарском районе, бдительные граждане заметили подозрительного мужчину, который «рыскал» по территории и что-то искал на земле. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

Завидев патрульных, мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться.

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Во время осмотра у жителя Запорожья изъяли 12 зип-пакетов с наркотикам, «происхождение» которых установит экспертиза.

 

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