В Запорожье задержали очередного закладчика (фото)

6 декабря около одного из жилых домов на улице Комарова, что в Коммунарском районе, бдительные граждане заметили подозрительного мужчину, который «рыскал» по территории и что-то искал на земле.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

Завидев патрульных, мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Во время осмотра у жителя Запорожья изъяли 12 зип-пакетов с наркотикам, «происхождение» которых установит экспертиза.

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