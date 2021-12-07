В Запорожье задержали очередного закладчика (фото)

6 декабря около одного из жилых домов на улице Комарова, что в Коммунарском районе, бдительные граждане заметили подозрительного мужчину, который «рыскал» по территории и что-то искал на земле.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.
Завидев патрульных, мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться.
Во время осмотра у жителя Запорожья изъяли 12 зип-пакетов с наркотикам, «происхождение» которых установит экспертиза.
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