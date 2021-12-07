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Covid-19 в Запорожской области: 174 727 заболевших, 474 за сутки, 44 умерли

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На утро 7 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 174 727 заболевшим (474 за сутки, 192 в Запорожье). 150 180 выздоровели (667 за сутки), 4683 умерли (44 за сутки, 26 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 061 ребенок и 6247 медиков. Вакцинированы 546 506 человек (7463 — за последние сутки).

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В Украине на 7 декабря — 3 510 610 заболевших (8655 за сутки). 88 986 скончались (467 за сутки), 3 082 619 — выздоровели (22 878 за сутки). Вакцинирован 13 826 161 человек.

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