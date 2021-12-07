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Смертельное ДТП в Бердянском районе: грузовик врезался в легковое авто (фото)

Автор:   /  07.12.2021

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6 декабря на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск, рядом с селом Червоное поле (Бердянский район) произошла смертельная авария с участием грузовика MAN и легкового авто Hundai Tucson.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

36-летний водитель «Хюндай» от полученных травм скончался на месте. Чтобы извлечь из легковушки тело погибшего, спасателям пришлось буквально «разрезать» салон.

В пресс-служба Нацполиции Запорожской области сообщают: по данному факту возбуждено уголовное дело.

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