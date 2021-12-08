«Запорожгаз» хочет повысить тарифы в три раза — Киев возражает

«Запорожгаз» хочет повысить тарифы на «доставку» голубого топлива с 92 копеек до 2,69 за метр кубический. Против этого возражает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако в процессе утверждения тарифов на 2022 год, цена на газ осталась почти неизменной — согласно данным на 1 декабря.

«Запорожгаз» обосновывал решение ростом зарплат, деньгами, затраченными на модернизацию — и всяким в таком роде. Однако в НКРЭКУ посчитали иначе.

Кстати, на данные тарифы жаловались, окромя населения, и руководство запорожских предприятий.

«В октябре в “Запорожгаз” поступили замечания относительно предлагаемых тарифов от ряда учреждений мэрии Запорожья, а также предприятий “ЗЗФ”, “Запорожсталь”, “Запорожогнеупор” и ОП “Укрметаллургпром”. Они высказали несогласие с предлагаемым ростом тарифов на 193%. В замечаниях предложили изменить тарифы до 0,98-0,99 грн за м3», — пишет сайт 061.

Открытое обсуждение тарифа на газ состоится в НКРЭКУ 13 декабря.

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