В Мелитопольском районе государству вернули курган стоимостью 55 миллионов гривен

Земельный участок с курганом, отданный «частнику» во время распаевки с/х земель, возвращен государству.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
Мелитопольским горрайонным судом был удовлетворен иск Мелитопольской окружной прокуратуры. Как следствие, документы, подтверждающие право собственности на «курганоносный» земельный участок, признаны недействительными.
Стоимость участка с объектом археологического наследия — 55 миллионов гривен.
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