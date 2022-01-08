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Около Хортицы нашли деревянный корабль, которому более ста лет (фото)

Автор:   /  08.01.2022

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6 декабря на дне Днепра, неподалеку от острова Хортица сотрудники заповедника Дмитрий Кобалия и Вячеслав Зайцев обнаружили деревянный корабль.

Об этом сотрудники национального заповедника «Хортица» рассказали на своей странице в соцсетях.

«Разом з Дмитром Кобалією оглянули дерев’яний корабель (орієнтовно кінець XIX ст, хоча датувати складно). Плоскодонне вантажне судно завдовжки близько 15 метрів в акваторії Дніпра, неподалік від о.Хортиця.

Вячеслав Зайцев пишет: при температуре воды плюс три и тающем снеге видимость была очень плохой. Придется ждать морозов, чтобы провести более тщательную разведку.

Вода + 3 градуси, видимість через танення снігу погана. Чекаємо морозів.

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