В Пологовском районе «психический» сын убил родную мать

6 января в одном из сел Пологовского района 38-летний мужчина убил свою 59-летнюю мать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Как выяснило следствие, подозреваемый находится на учете в психиатрической больнице, а маму убил во время внезапно возникшей ссоры. Он нанес ей многочисленные травмы, оказавшиеся смертельными.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина сейчас находится в СИЗО. Его подсудность будет определять судебно-психиатрическая экспертиза.

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