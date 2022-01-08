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В Запорожье «минировали» два вокзала

Автор:   /  08.01.2022

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6 января, около половины восьмого вечера неизвестный сообщил о минировании двух ж/д вокзалов «Запорожье-1» и «Запорожье-2».

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Спасатели, полицейские. кинологи и взрывотехники тщательно проверили вокзалы и прилегающую территорию. Работы затянулись до половины десятого вечера — ничего опасного не нашли.

Эвакуация людей не проводилась, поезда также следовали согласно графику.

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