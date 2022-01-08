В Мелитопольском районе задержали банду «черных лесорубов» (фото)

6 января в Мелитопольском районе были задержаны шестеро участников группировки «черных лесорубов».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Были проведены два обыска: полицейские изъяли около 16 кубометров древесины, бензопилы, а также другие вещдоки.

Выяснилось, что спиленные деревья (как правило, акации и дубы) на грузовых микроавтобусах перевозили в один из частных домов села Терпенье Мелитопольского района, где пилили из на дрова, а после продавали.

Возбуждено уголовное дело — «черным лесорубам» грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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