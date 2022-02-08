В Запорожской области бухгалтера гимназии посадили на четыре года

Суд Запорожской области вынес приговор в отношении бывшего бухгалтера одной из гимназий региона — четыре года лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
Следствие установило: на протяжении четырех лет бухгалтер незаконно начисляла себе двойную зарплату. Всего подсудимая «переплатила» себе 320 тысяч бюджетных гривен.
Кроме «реального» срока, у подсудимой конфисковали все имущество.
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