В Запорожье семь зданий получили охранный статус

Семь запорожских зданий включены в Госреестр недвижимых памятников Украины. Такое решение приняло Министерство культуры и информационной политики.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает отдел охраны культурного наследия Запорожского горсовета.
Так, приказ №22 по этому поводу подписан 25 января. Хотя исправленная учетная документация на указанные объекты была отправлена на рассмотрение экспертной комиссии еще в конце ноября 2021 года.
Сайт 061 детально описывает, какие именно дома попали в список.
Памятниками архитектуры местного значения стали:
- «Доходный дом с аптекой провизора и мецената Августа Рихтера (ул. Базарная, 7). Во второй половине XIX века здание было одноэтажным и входило в комплекс усадьбы первого мэра Александровска Николая Демочани. Уже при Рихтере был пристроен второй этаж. Пример архитектуры позднего историзма («кирпичный» стиль)
- Здание школы для девочек Медхеншуле (ул. Истомина, 18). Сейчас в нем находится школа №81, яркий пример югендстиля (немецкий модерн)
- Здание учительской семинарии Лерерсеминар (Пединститут, ул. Розенталь, 4). Построено в 1912 году в стиле «модерн»
- Дом Катарины Вальманн (замок Вальманна, ул. Розенталь, 7, на фото). Катарина Вальманн – жена предпринимателя и крупного землевладельца Андреаса Вальманна. В начале ХХ века по ее инициативе началось строительство здания дошкольного учреждения, которое удалось достроить только в 1930 г. Сейчас в здании находится администрация Широковской громады, которая инициировала сбор средств на проект реставрации памятника архитектуры
- Дом служб (ул. Розенталь, 7)
- Жилой дом фабриканта Абрахама Копа (ул. Сергея Серикова, 28), построен в начале ХХ века, соединяет стили позднего историзма и раннего модерна»
А жилой дом совладельца кирпичных и черепичных заводов Дмитрия Минаева (ул. Жуковского, 29) стал памятником архитектуры и истории местного значения. Он построен в 1905 году, представляет собой пример одной из разновидностей архитектуры позднего историзма – так называемый «кирпичный стиль».
Напомним
В декабре 2021 года Хозяйственный суд Киева вернул в госсобственность здание электростанции Александровска, которому в этом году исполнится 112 лет. Производство по данному делу открыли в июне 2021 года. В прокуратуре оспаривали решение Министерства энергетики 26-летней давности. Суд установил, что, несмотря на запрет приватизации, здание стоимостью 34 млн грн было передано в частную собственность.