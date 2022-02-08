В Запорожье семь зданий получили охранный статус

Семь запорожских зданий включены в Госреестр недвижимых памятников Украины. Такое решение приняло Министерство культуры и информационной политики.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает отдел охраны культурного наследия Запорожского горсовета.

Так, приказ №22 по этому поводу подписан 25 января. Хотя исправленная учетная документация на указанные объекты была отправлена на рассмотрение экспертной комиссии еще в конце ноября 2021 года.

Сайт 061 детально описывает, какие именно дома попали в список.

Памятниками архитектуры местного значения стали:

«Доходный дом с аптекой провизора и мецената Августа Рихтера ( ул. Базарная, 7). Во второй половине XIX века здание было одноэтажным и входило в комплекс усадьбы первого мэра Александровска Николая Демочани. Уже при Рихтере был пристроен второй этаж. Пример архитектуры позднего историзма («кирпичный» стиль)

ул. Базарная, 7). Во второй половине XIX века здание было одноэтажным и входило в комплекс усадьбы первого мэра Александровска Николая Демочани. Уже при Рихтере был пристроен второй этаж. Пример архитектуры позднего историзма («кирпичный» стиль) Здание школы для девочек Медхеншуле (ул. Истомина, 18). Сейчас в нем находится школа №81, яркий пример югендстиля (немецкий модерн)

(ул. Истомина, 18). Сейчас в нем находится школа №81, яркий пример югендстиля (немецкий модерн) Здание учительской семинарии Лерерсеминар (Пединститут, ул. Розенталь, 4). Построено в 1912 году в стиле «модерн»

(Пединститут, ул. Розенталь, 4). Построено в 1912 году в стиле «модерн» Дом Катарины Вальманн (замок Вальманна, ул. Розенталь, 7, на фото). Катарина Вальманн – жена предпринимателя и крупного землевладельца Андреаса Вальманна. В начале ХХ века по ее инициативе началось строительство здания дошкольного учреждения, которое удалось достроить только в 1930 г. Сейчас в здании находится администрация Широковской громады, которая инициировала сбор средств на проект реставрации памятника архитектуры

(замок Вальманна, ул. Розенталь, 7, на фото). Катарина Вальманн – жена предпринимателя и крупного землевладельца Андреаса Вальманна. В начале ХХ века по ее инициативе началось строительство здания дошкольного учреждения, которое удалось достроить только в 1930 г. Сейчас в здании находится администрация Широковской громады, которая инициировала сбор средств на проект реставрации памятника архитектуры Дом служб (ул. Розенталь, 7)

Жилой дом фабриканта Абрахама Копа (ул. Сергея Серикова, 28), построен в начале ХХ века, соединяет стили позднего историзма и раннего модерна»

А жилой дом совладельца кирпичных и черепичных заводов Дмитрия Минаева (ул. Жуковского, 29) стал памятником архитектуры и истории местного значения. Он построен в 1905 году, представляет собой пример одной из разновидностей архитектуры позднего историзма – так называемый «кирпичный стиль».

Напомним

В декабре 2021 года Хозяйственный суд Киева вернул в госсобственность здание электростанции Александровска, которому в этом году исполнится 112 лет. Производство по данному делу открыли в июне 2021 года. В прокуратуре оспаривали решение Министерства энергетики 26-летней давности. Суд установил, что, несмотря на запрет приватизации, здание стоимостью 34 млн грн было передано в частную собственность.