Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Главное за сутки  >  Текущая статья

В Запорожье из-за запачканного авто водитель пырнул ножом работника КП (фото)

Автор:   /  08.02.2022

yyW3psm11GZReCvXWNpyBQpfWekkQK5CMsOrAz0N

6 февраля на номер 102 позвонили врачи Запорожской городской больницы №9 — к ним поступил пострадавший с резаной раной ноги. И сообщил, что на него напал неизвестный водитель легкового авто. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Оказалось, что 49-летний пострадавший обрабатывал проезжую часть на улице Бабуры (Хортицкой район) антигололедной смесью, когда определенная толика этой самой смеси попала на припаркованную легковушку. Вероятно, авто слегка запачкалось — хотя, судя по фото, оно и до попадания «дополнительной» грязи явно не выглядело жертвой нападения стирального порошка «Тайд».

76c038f58aa2722a8811e233989d3b52-wide-big

Такой наглости 28-летний владелец авто стерпеть не мог, решив вопрос «по-пацански»: взял нож и погрузил его в ногу нерадивого коммунальщика.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, водителю сообщили о подозрении. Нервному гражданину грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Hyliganka_2

Новости по теме

В Запорожье расстреляли владельца магазина — с покупателем скандал из-за маски случился (фото, обновлено)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

    Covid-19 в Запорожской области: 195 777 заболевших, 1262 за сутки, 20 умерли

    Читать дальше →