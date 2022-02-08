В Запорожье из-за запачканного авто водитель пырнул ножом работника КП (фото)

6 февраля на номер 102 позвонили врачи Запорожской городской больницы №9 — к ним поступил пострадавший с резаной раной ноги. И сообщил, что на него напал неизвестный водитель легкового авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Оказалось, что 49-летний пострадавший обрабатывал проезжую часть на улице Бабуры (Хортицкой район) антигололедной смесью, когда определенная толика этой самой смеси попала на припаркованную легковушку. Вероятно, авто слегка запачкалось — хотя, судя по фото, оно и до попадания «дополнительной» грязи явно не выглядело жертвой нападения стирального порошка «Тайд».

Такой наглости 28-летний владелец авто стерпеть не мог, решив вопрос «по-пацански»: взял нож и погрузил его в ногу нерадивого коммунальщика.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, водителю сообщили о подозрении. Нервному гражданину грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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