Задержали банду разбойников, орудовавших в Запорожской и Херсонской областях (фото)

В Мелитополе были задержаны трое жителей Запорожской области, которых подозревают в совершении ряда разбойных нападений в Запорожской и Херсонской областях. Последнее свое преступление они совершили 7 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В указанный день, около 23:00 подозреваемые совершили налет на частный дом, расположенный в Геническе Херсонской области. Злоумышленники связали хозяев — супружескую чету пенсионеров и их девятилетнюю внучку — а после, надев на голову мужчины целлофановый пакет, начали выспрашивать, где семья хранит ценности. Получив ключи от сейфа, налетчики забрали оттуда все ценное.

В процессе спецоперации, в которой принимали участие работники управления уголовного розыска Запорожья, бойцы подразделения «Корд» и роты полиции особого назначения Херсонщины.

Во время обыска по месту проживания подозреваемых полицейские изъяли вещи, принадлежащие ограбленным пенсионерам: охотничье ружье, восемь тысяч долларов США, пять тысяч гривен, ювелирные украшения, два смартфона, планшет и видеорегистратор.

Также выяснилось, что во время своей «деятельности» злоумышленники соблюдали строгую конспирацию: использовали спецтехнику для блокировки радиосигнала, передвигались на транспортных средствах с поддельными номерами.

Трое мужчин 1983 и 1984 годов рождения задержаны. Решается вопрос об их содержании под стражей.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также следствие обоснованно полагает, что данное ОПГ причастно к совершению серии разбойных нападений на территории Запорожской и Херсонской областей, совершенных в последние два года.

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