Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Пологовском районе суд забрал землю у экс-«оппоблоковца»

Автор:   /  08.02.2022

original

Решением суда Запорожской области в собственность Малотокмачанской ОТГ Пологовского района вернули более 37 гектаров земли. Ее стоимость превышает 81 миллион гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Выяснилось, что после окончания действия договора об аренде земли предприятие продолжило незаконно пользоваться участком, ведя там сельскохозяйтсвенную деятельность.

В суде прокуроры смогли убедить слуг Фемиды в своей правоте.

 

«Еще в 2006 году Ореховская РГА и частное предприятие «Дело» заключили договор аренды этого земельного участка сроком на 5 лет, чуть позже через допдоговор срок пользования продлили до 2017 года. По окончанию этого срока, арендаторы должны были обращаться в Госгеокадастр с просьбой пролонгировать аренду с новой ценой, но этого так и не случилось… Частное предприятие «Дело» из Гуляйполя специализируется на выращивании зерновых и технических культур и розничной торговле в магазинах. Записано оно на предпринимателя и фермера Владимира Сизоненко. В прошлой каденции он был депутатом Пологовского районного совета от «Оппозиционного блока», — сообщает сайт 061.

Новости по теме

В Кирилловке у арендаторов вопиюще нагло отбирают землю (документы)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

    Covid-19 в Запорожской области: 195 777 заболевших, 1262 за сутки, 20 умерли

    Читать дальше →