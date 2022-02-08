В Пологовском районе суд забрал землю у экс-«оппоблоковца»

Решением суда Запорожской области в собственность Малотокмачанской ОТГ Пологовского района вернули более 37 гектаров земли. Ее стоимость превышает 81 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Выяснилось, что после окончания действия договора об аренде земли предприятие продолжило незаконно пользоваться участком, ведя там сельскохозяйтсвенную деятельность.

В суде прокуроры смогли убедить слуг Фемиды в своей правоте.





«Еще в 2006 году Ореховская РГА и частное предприятие «Дело» заключили договор аренды этого земельного участка сроком на 5 лет, чуть позже через допдоговор срок пользования продлили до 2017 года. По окончанию этого срока, арендаторы должны были обращаться в Госгеокадастр с просьбой пролонгировать аренду с новой ценой, но этого так и не случилось… Частное предприятие «Дело» из Гуляйполя специализируется на выращивании зерновых и технических культур и розничной торговле в магазинах. Записано оно на предпринимателя и фермера Владимира Сизоненко. В прошлой каденции он был депутатом Пологовского районного совета от «Оппозиционного блока», — сообщает сайт 061.

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