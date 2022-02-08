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Covid-19 в Запорожской области: 195 777 заболевших, 1262 за сутки, 20 умерли

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На утро 8 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 195 777 заболевшим (1262 за сутки, 360 — в Запорожье). 179 367 выздоровели (152 за сутки), 5645 умерли (20 за сутки, 121 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 14 104 ребенка и 6705 медиков. Вакцинированы 613 776 человек (2511 за сутки).

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В Украине на 8 февраля — 4 341 790 заболевших (34 353 за сутки). 101 647 скончались (255 за сутки), 3 696 285 — выздоровели (15 193 за сутки). Вакцинированы 15 478 006 человек.

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