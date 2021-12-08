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«Страшный» приказ Минздрава: в Запорожской области непривитых начнут отстранять от работы

Автор:   /  08.12.2021

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С 9 декабря, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2393, невакцинированных сотрудников определенных «специальностей» не будут допускать на рабочие места.

Об этом говорит председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Кроме образования, а также органов власти, привиться обязаны сотрудники учреждений соцзащиты детей (и вообще всех, предоставляющих соцуслуги),  а также реабилитационных учреждений и 11 предприятий (их список — ниже).

  • ГП “Запорожский государственный авиационный ремонтный завод “МиГремонт”
  • “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г. Ивченко»
  • ГП “Радиоприбор”
  • КП НПК “Искра”
  • ГП “Кремнийполимер”
  • ЧАО “Запорожский электровозоремонтный завод”
  • ПАО “Запорожьеоблэнерго”
  • ГП “Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов”
  • ПАО “Институт титана”
  • “Запорожский титано-магниевый комбинат”
  • ГП “Бердянский морской торговый порт”

Отдельно уточняют, что во время «вынужденного» отпуска за работником будет сохраняться заработная плата. Руководителей, которые допускают на рабочие места невакцинированных сотрудников, ждут штрафы.

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