«Страшный» приказ Минздрава: в Запорожской области непривитых начнут отстранять от работы

С 9 декабря, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2393, невакцинированных сотрудников определенных «специальностей» не будут допускать на рабочие места.

Об этом говорит председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Кроме образования, а также органов власти, привиться обязаны сотрудники учреждений соцзащиты детей (и вообще всех, предоставляющих соцуслуги), а также реабилитационных учреждений и 11 предприятий (их список — ниже).

ГП “Запорожский государственный авиационный ремонтный завод “МиГремонт”

“Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г. Ивченко»

ГП “Радиоприбор”

КП НПК “Искра”

ГП “Кремнийполимер”

ЧАО “Запорожский электровозоремонтный завод”

ПАО “Запорожьеоблэнерго”

ГП “Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов”

ПАО “Институт титана”

“Запорожский титано-магниевый комбинат”

ГП “Бердянский морской торговый порт”

Отдельно уточняют, что во время «вынужденного» отпуска за работником будет сохраняться заработная плата. Руководителей, которые допускают на рабочие места невакцинированных сотрудников, ждут штрафы.

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