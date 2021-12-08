«Страшный» приказ Минздрава: в Запорожской области непривитых начнут отстранять от работы

С 9 декабря, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2393, невакцинированных сотрудников определенных «специальностей» не будут допускать на рабочие места.
Об этом говорит председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
Кроме образования, а также органов власти, привиться обязаны сотрудники учреждений соцзащиты детей (и вообще всех, предоставляющих соцуслуги), а также реабилитационных учреждений и 11 предприятий (их список — ниже).
- ГП “Запорожский государственный авиационный ремонтный завод “МиГремонт”
- “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г. Ивченко»
- ГП “Радиоприбор”
- КП НПК “Искра”
- ГП “Кремнийполимер”
- ЧАО “Запорожский электровозоремонтный завод”
- ПАО “Запорожьеоблэнерго”
- ГП “Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов”
- ПАО “Институт титана”
- “Запорожский титано-магниевый комбинат”
- ГП “Бердянский морской торговый порт”
Отдельно уточняют, что во время «вынужденного» отпуска за работником будет сохраняться заработная плата. Руководителей, которые допускают на рабочие места невакцинированных сотрудников, ждут штрафы.
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