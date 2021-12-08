Избиение школьниц в Запорожье: потерпевших настоятельно «просят» забрать заявления из полиции (видео, обновлено)

6 декабря четверо школьниц на территории стадиона школы №12 (Шевченковский район) избили нескольких девушек, которые якобы целовались с чужим парнем. Заманили их на «встречу» обещанием отдать украденный ранее мобильный телефон. Это случилось еще 22 ноября — однако полиция «зашевелилась» лишь после того, как видео избиения было опубликовано в соцсетях. «Агрессоршам» объявили о подозрении — а вот их родственники настоятельно просят потерпевших забрать заявления из полиции

Подробности резонансного события сообщаются в сюжете ТСН.

Кроме избиения, от своих жертв вымогали деньги — сначала две тысячи, а после — по пять тысяч с каждой.

Одна из пострадавших, 14-летняя Евгения, из-за избиения уже две недели не ходит в школу. Ей досталось больше остальных — сотрясение мозга, перелом костей носа со смещением. Также у девочки после побоев болели почки.

Ситуацию так бы и спустили на тормозах (поговаривают, что родители одной из нападавших работают в полиции), однако кому-то хватило ума опубликовать запись в соцсетях. После этого ситуация начала набирать обороты.

Тем временем пострадавшим начинают поступать звонки с настойчивыми просьбами забрать заявления из полиции, судя по лексике вроде «западло» и «мусорская», «заступники» у нападавших — те еще…

16-летняя девушка, активней всех участвовавшая в вымогательстве и избиении, учится в ПТУ №17 (улица Отечественная, 20а, Шевченковский район). Вернее, числится — занятия она посещает крайне редко. Папа и мама девушки в телефоном разговоре попросили их не беспокоить — дескать, влияния на свою дочь они не имеют.

7 декабря полицейские объявили четверым «агрессоршам» о подозрении.

«Трьом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та двом фігуранткам за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України», — сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Кроме этого, возбудили дело по факту изготовления и распространения видеопродукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости.

Подробнее — в сюжете ТСН.

Сегодня в Шевченковском районном суде будут избирать подозреваемым меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе Шевченковского районного суда, одну из нападавших — 16-летнюю девушку (как сообщают СМИ, ее зовут Ксения Тимченко — уже отправили под арест до 5 февраля 2022 года. Вероятно, имеется ввиду самая агрессивная из нападавших — та самая, на которую даже отец с матерью повлиять не могут.

ОБНОВЛЕНО:

Еще двух участниц расправы тот же Шевченковский районный суд отправил под домашний арест.

История вопроса

6 декабря в полиции, мониторя соцсети, обнаружили видео, на котором четверо девушек-подростков на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района избивают трех других девушек и требуют у них денег. Видео датировано 22 ноября — именно тогда и случилось «побоище». В тот же день в полицию обратились родители потерпевших школьниц — девочек возрастом от 13 до 16 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений. Но после просмотра видео, 6 декабря из дела «убрали» статью о нанесении телесных повреждений, зато добавили «Хулиганство» и «Вымогательство».