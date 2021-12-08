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В Мелитопольском районе горел молокозавод (фото)

Автор:   /  08.12.2021

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7 декабря, около семи часов вечера на территории ОДО «Веселовский молокозавод» (пгт Веселое Мелитопольскиого района) загорелось помещение сервисного административного здания. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

В здании на площади 16 квадратных метров горела мебель и компьютерное оборудование. Пожарные не допустили распространения огня на все здание.

Люди не пострадали. Причины пожара устанавливаются.

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