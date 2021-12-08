Covid-19 в Запорожской области: 175 249 заболевших, 522 за сутки, 43 умерли

На утро 8 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 175 249 заболевшим (522 за сутки, 272 в Запорожье). 151 640 выздоровели (1460 за сутки), 4726 умерли (43 за сутки, 21 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 098 детей и 6252 медика. Вакцинированы 549 615 человек (8009 — за последние сутки).

В Украине на 8 декабря — 3 519 981 заболевший (9371 за сутки). 89 436 скончались (450 за сутки), 3 109 423 — выздоровели (26 604 за сутки). Вакцинирован 13 905 431 человек.

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