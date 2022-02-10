В Мелитополе продавцы штор, рекламируя товар, назвали войну на Донбассе «гражданской» (фото)

В Мелитополе одно из частных предприятий взялось прорекламировать шторы. Но — буквально по Козьме Пруткову — усердие бизнесменов превозмогло рассудок.

Как пишут местные СМИ, потенциальным покупателям в рекламной листовке был предложен следующий текст.

Господа, шторы… За ними отдыхаешь душой… Забываешь обо всех ужасах гражданской войны. А ведь наши израненные души так жаждут покоя…

«Какая гражданская война? Вы точно в Украине живете? Потому что здесь, на Донбассе, при поддержке регулярной армии РФ воюют террористы «ЛДНР». А те, кто до сих пор считает оккупацию части Украины соседним государством гражданской войной — пособники террористов», — резонно вопрошает сайт «РИА-Мелитополь».

Надеемся, что на эту ситуацию отреагирует не только общественность.

Устали они, понимаешь, от «ужасов гражданской войны»…

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