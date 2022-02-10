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В Токмаке задержали дерзкого и пьяного вора (фото)

Автор:   /  09.02.2022

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9 февраля, около четырех часов утра в Токмаке Пологовского района полицейским поступил сигнал тревога — кто-то пытался проникнуть в один из продуктовых магазинов на улице Ковальской. 

Об этом сообщает полиция охраны в Запорожской области.

Полицейские оперативно прибыли на месте — рядом с магазином они обнаружили нетрезвого воришку, который пытался очистить дверной проем от только что разбитого стекла. Его задержали. Выяснилось, что 32-летний местный житель ранее неоднократно имел проблемы с законом.

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Возбуждено уголовное дело.

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