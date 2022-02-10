Вечером 8 февраля на улице Кривая бухта, что в Александровском районе, в подвале гаража загорелись домашние вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Ситуацию усложняло то, что в помещении на момент пожара находились три кислородных баллона и один газовый. Взрывоопасные «объекты» пришлось дополнительно охлаждать, чтобы не случился взрыв.

С пожаром спасатели справились за сорок пять минут.

Человеческих жертв нет.

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