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Дороги Запорожской области «посыпали» всю ночь (фото)

Автор:   /  09.02.2022

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Из-за небольшого снега и «скользкой» температуры от плюс двух до минус одного, дороги Запорожской области стали скользкими. Пришлось обрабатывать их антигололедной смесью.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Служба автодорог в Запорожской области.

«Посыпка» происходила на наиболее опасных участках дорог. Всего прошлой ночью были задействованы 42 единицы техники и 56 работников Службы автодорог. Дополнительно на дежурстве находились  25 единиц спецтехники и 35 человек.

«Проїзд дорогами державного значення Запорізької області забезпечено», — пишет Служба автодорог в Запорожской области.

 Также в Службе предоставили ссылку с указанием мест отдыха, где можно переждать непогоду.

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області нагадує, що про виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування Запорізької області, водії та пасажири можуть повідомити оператора диспетчерської служби за тел. (061) 787-64-30.

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