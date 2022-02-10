В Запорожье под суд отдали регистраторов-махинаторов — помогли «оформить» 17 участков земли

В суд Запорожья передано дело о земельных махинациях в «исполнении» трех госрегистраторов. Они помогли другому лицу получить 17 земельных участков, стоимость которых — 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

План «отжима» земли разработал 40-летний житель Запорожской области. Опираясь на этот план, ОПГ и действовала: сначала аферист предоставил регистраторам фальшивые документы, которые нужны, чтобы «оформить» на себя землю. А уже потом трое регистраторов при помощи электронных ключей внесли недостоверные данные о праве собственности на указанные 17 земельных участков.

Обвиняемым грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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