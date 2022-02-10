Covid-19 в Запорожской области: 197 208 заболевших, 1431 за сутки, 18 умерли

На утро 9 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 197 208 заболевшим (1431 за сутки, 445 — в Запорожье). 179 462 выздоровели (95 за сутки), 5663 умерли (18 за сутки, семеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 14 357 ребенка и 6758 медиков. Вакцинированы 614 809 человек (3594 за сутки).

В Украине на 9 февраля — 4 380 047 заболевших (38 257 за сутки). 101 887 скончались (240 за сутки), 3 713 348 — выздоровели (17 063 за сутки). Вакцинированы 15 499 218 человек.

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