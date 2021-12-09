В Мелитополе подросток по приколу стрелял из школы по одноклассникам

3 декабря в гимназии №1 Мелитополя один из учеников стрелял из окна второго этаже из пневматического пистолета — причем, в своих одноклассников.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Мелитопольское районное управление полиции.

4 декабря к полицейским с заявлением обратилась 28-летняя жительница Мелитополя. Она сообщила, что днем ранее 14-летний одноклассник стрелял из пневматического пистолета в ее сына, который находился во дворе. Пуля угодила в нижнюю губу подростка. Серьезных травм школьник не получил, в больницу ни он, ни его родители также не обращались.

Инспекторы ювенальной полиции всех, кого надо опросили, со всеми, с кем надо, провели профилактическую проверку. Пневматический пистолет, который не «закреплен» ни за мамой, ни за папой, и вообще неизвестно, откуда взялся, у подростка изъяли. А заодно и объяснили, что даже такое оружие может нанести серьезный вред здоровью.

По части 4 статьи 296 («Хулиганство») возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы. Как известно, уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

Также выяснилось, что стрелок — личность с явно склочным характером. Его, как говорят некоторые родители, перевели в гимназию из другой школы — из-за поведения. Также данная выходка в исполнении «гимназиста» — далеко не первая, и, как считают многие «причастные» к этому вопросу, не последняя.

«Заявление в полицию на стрелка уже писали другие родители, но до сих пор хулигану все сходило с рук. Теперь родители гимназии озабочены, что эта далеко не первая выходка восьмиклассника, будет не последней. Тем более, по слухам, мальчика ранее перевели из другой школы города, и тоже за плохое поведение. Теперь время переживать за своих детей родителям гимназии», — пишет сайт «РИА-Мелитополь».

В управлении образования Мелитопольского горсовета говорят: могут перевести подростка на индивидуальное обучение, разновидностей которого существует аж три: экстернат, семейная (домашняя) форма обучения и педагогический патронаж.

На домашнюю форму обучения ребенка можно перевести лишь по заявлению родителей, а для перевода на педагогический патронаж кроме заявления родителей нужна справка о состоянии здоровья.

А сдавать экзамены экстерном данный парень, видимо, попросту не потянет.

Остается надеяться, что уголовное дело подействует на агрессивного школьника отрезвляюще. А пока что на вопрос: «зачем стрелял?» подросток ответил: «по приколу!»…

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