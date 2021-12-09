Covid-19 в Запорожской области: 175 821 заболевший, 572 за сутки, 46 умерли

На утро 9 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 175 821 заболевшему (572 за сутки, 273 в Запорожье). 153 482 выздоровели (1842 за сутки), 4772 умерли (46 за сутки, 36 в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 153 ребенка и 6263 медика. Вакцинирован 552 301 человек (6738 — за последние сутки).

В Украине на 9 декабря — 3 532 357 заболевших (12 376 за сутки). 89 901 скончались (465 за сутки), 3 133 970 — выздоровели (24 547 за сутки). Вакцинированы 13 974 690 человек.