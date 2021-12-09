В Бердянске тонет судно — спасать некому, владелец обанкротился (фото)

30 ноября Госэкоинспекция Южного округа узнала о подтоплении в Бердянске судна «Ураган». Оно находилось на причале рыболовецких судов «Ковш».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Осмотр судна показал — оно в неисправном состоянии, сильно накренилось влево и частично погружено в воду.

Нефтепродукты, как говорят специалисты Госэкоинспекции, в воду не попадали. Также были взяты пробы воды — 30 ноября и 7 декабря. Результаты первой проверки отклонений не выявили, а по второй информации пока нет.

Владельца судна обязали привести свое имущество в надлежащий вид. Однако это не так просто сделать — рыбное предприятие «Бриз», за которым закреплено судно «Ураган», находится в стадии банкротства.

«Сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Запорожской области в конце 2020 года. Основателями «Бриза» значатся Сергей Матвеев (30%), Галина Матвеева (10%) и Роман Матвеев (10%)», — сообщает сайт 061.

Сергей Матвеев в 2010 году становился депутатом Бердянского горсовета от “Партии Регионов”. Попав в горсовет, депутат стал заместителем городского головы. На этой должности Сергей Матвеев трудился до 2015 года.

Кроме этого, с данным предприятием Запорожский облсовет в марте-2021 хотел разорвать договор аренды прудов (их арендовали еще в 2008 году на территории Андреевского и Долинского сельсоветов) — из-за задолженности «Бриза», составляющей на момент появления новости 136 тысяч гривен.

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