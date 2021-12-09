Во хмелю, без маски и билета: в Запорожье водитель и пассажиры воевали из-за «лихой» пенсионерки (видео)

8 декабря в трамвае №3 случился конфликт между пассажирами и водителем. Камнем преткновения стала пассажирка пенсионного возраста.

Как сообщает в соцсетях паблик ridne.zp.

Оказалось, что гражданка, которую водитель пытался выгнать из трамвая, не приобрела билет, не носила маску и вообще, была выпившей.

Однако за пенсионерку вступились пассажиры, которые были против сеанса изгнания. Гражданке даже хотели оплатить проезд вместо нее.

Абсолютно уважая все возрастные категории граждан, стоит все-таки отметить, что правило о покупке билетов и ношении медицинской маски в общественных местах распространяется даже на подвыпивших пенсионерок!

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