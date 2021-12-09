Власть другая, аппетиты те же: в Запорожье на «Телеканал Z» за три года потратят 89 миллионов гривен

На коммунальное предприятие «Міські телекомунікаційні мережі» (то есть, «Телеканал Z») в период с 2022 по 2024 год планируют потратить 89 миллионов гривен. В то же время финансирование на 2021 год урезается с 22 до 19,5 миллиона.

Об этом идет речь в проектах решений Запорожского городского совета.

Так, в объяснительной записке к одному из документов финансирование телеканала Z в 2021 году предлагается «срезать» финансирование телеканала в 2021 году — с 22,12 миллиона гривен до 19,69 миллиона.

Однако в дальнейшем ужимать МТМ никто не собирается — с 2022 по 2024 год затраты на «Телеканал Z» будут только расти.

В 2022 году на коммунальный телеканал планируют потратить 21,15 миллиона, в 2023-м — 29,72 миллиона, а в 2024 — целых 38,22 миллиона гривен налогоплательщиков.

Чтобы проект решения воплотился в жизнь, за него на ближайшей сессии Запорожского горсовета должны проголосовать депутаты.

Напомним, ранее, в начале сентября-2021 депутаты пяти оппозиционных фракций Запорожского горсовета планировали создать комиссию для проверки коммунального телеканала Z (дело было за несколько недель до отставки Владимира Буряка). Телеканалу вменяли в вину лоббизм исключительно представителей промэрской партии «Єднання». Однако департамент правового обеспечения Запорожского горсовета против такой проверки категорически возражал. Мол, во-первых, в комиссию не вошел ни один представитель «Єднання». Во-вторых, в комиссии находятся депутаты, профессионализм которых в вопросе проверки финансов и «редакционной политики» вызывает сомнения. Короче говоря, комиссия так и не была создана и никто ничего не проверял.

А проверять, судя по всему, было что — щедрость, с которой осыпают деньгами коммунальный телеканал, явно достойна лучшего применения — особенно во время непрекращающейся пандемии коронавируса.

Вот лишь три примера такой щедрости за 2020 год.