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В Запорожье папа полуторамесячного ребенка обокрал амбулаторию (видео)

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Пару дней назад в амбулатории «Педиатр» (улица Новокузнецкая, Коммунарский район) папа ребенка — малышу полтора месяца от роду — улучив момент, украл из кассы три тысячи гривен.

Об этом идет речь в интернет-паблике beautyline_zp.

«Преступление без наказания. Попытка хищения 3000 грн из кассы. Будьте бдительны!»

Оказалось, что, пока и медсестра и врач ослабили бдительность, мужчина деньги и спер. Но в амбулатории имелась камера видеонаблюдения- по ней и вычислили бессовестного воришку.

Решение не «привлекать» к данному случаю полицию вызвало логичную критику в комментариях:

«Ну і навіщо відпускати без покарання? Бидло ж вирішить що можна ж таке робити і далі!», «Питання, чому центр не викликав поліцію, бо так відпускати, то давати шанс в когось вкрасти ще», «Вот так люди ходят в поисках лёгкой наживы, а че работать-то, пусть другие работают. Надо было полицию вызывать», «Какой кошмар, позорище, жалко его жену»

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