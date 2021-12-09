В Запорожье папа полуторамесячного ребенка обокрал амбулаторию (видео)

Пару дней назад в амбулатории «Педиатр» (улица Новокузнецкая, Коммунарский район) папа ребенка — малышу полтора месяца от роду — улучив момент, украл из кассы три тысячи гривен.

Об этом идет речь в интернет-паблике beautyline_zp.

«Преступление без наказания. Попытка хищения 3000 грн из кассы. Будьте бдительны!»

Оказалось, что, пока и медсестра и врач ослабили бдительность, мужчина деньги и спер. Но в амбулатории имелась камера видеонаблюдения- по ней и вычислили бессовестного воришку.