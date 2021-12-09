Избиение школьниц в Запорожье: еще одну подозреваемую отправили под домашний арест

9 декабря решением Шевченковского районного суда Запорожья еще одну участницу избиения школьниц — 15-летнюю Киру Земляную (на фото), ученицу 10 класса лицея «Перспектива» отправили под домашний арест с 17:00 до 7:00 на срок до 7 февраля 2022 года.

Как пишут местные СМИ, подозреваемой вменяют хулиганство.

«Під час засідання в суді дівчині надали слово. Вона сказала, що «переглянувши відео, їй самій стало соромно за себе». Також у суді виступила її мати: «Після побаченого та почутого, я вибачаюсь за те, що скоїла моя донька. Перед батьками та дівчатами за нанесені травми», — пишет сайт «Суспільне».

Адвокат подозреваемой против «объявленной» судом меры пресечения не возражал.

На 9 декабря в вопросе меры пресечения «разобрались» со всеми четверыми «агрессоршами».

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