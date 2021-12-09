Избиение школьниц в Запорожье: еще одну подозреваемую отправили под домашний арест

9 декабря решением Шевченковского районного суда Запорожья еще одну участницу избиения школьниц — 15-летнюю Киру Земляную (на фото), ученицу 10 класса лицея «Перспектива» отправили под домашний арест с 17:00 до 7:00 на срок до 7 февраля 2022 года.
Как пишут местные СМИ, подозреваемой вменяют хулиганство.
«Під час засідання в суді дівчині надали слово. Вона сказала, що «переглянувши відео, їй самій стало соромно за себе». Також у суді виступила її мати: «Після побаченого та почутого, я вибачаюсь за те, що скоїла моя донька. Перед батьками та дівчатами за нанесені травми», — пишет сайт «Суспільне».
Адвокат подозреваемой против «объявленной» судом меры пресечения не возражал.
На 9 декабря в вопросе меры пресечения «разобрались» со всеми четверыми «агрессоршами».
История вопроса
- 6 декабря в полиции, мониторя соцсети, обнаружили видео, на котором четверо девушек-подростков на спортивной площадке одной из школ избивают трех других девушек и требуют у них денег. Видео датировано 22 ноября — именно тогда и случилось «побоище». В тот же день в полицию обратились родители потерпевших — девочек возрастом от 13 до 16 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений. Но после просмотра видео, 6 декабря из дела «убрали» статью о нанесении телесных повреждений, зато добавили «Хулиганство» и «Вымогательство»
- 8 декабря Шевченковский районный суд отправил самую активную участницу побоища, 16-летнюю студентку ПТУ №17 Ксению Тимченко, в СИЗО до 5 февраля 2022 года. Еще две подозреваемых 14-ти и 16-лет до той же даты будут находится под домашним арестом — с 21:00 до 6:00. Тем временем пострадавшим начинают поступать звонки с настойчивыми просьбами забрать заявления из полиции