В Энергодаре на получении тысячи долларов взятки задержали полицейского (фото)

Сотрудники СБУ и ГБР задержали на взятке в тысячу долларов и.о. начальника следственного отдела полиции Энергодара и его адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Всего сотрудник полиции требовал две тысячи долларов — за эти деньги он «обязался» не привлекать к ответственности виновника ДТП и вернуть арестованный автомобиль.

Задержали полицейского во время получения части взятки — тысячи долларов.

Задержанным сообщено о подозрении. Теперь решают вопрос с арестом — домашний или «реальный».

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