Под Запорожьем рэкетир требовал у селянина вымышленный долг

8 декабря на промплощадке одного из фермерских хозяйств Новониколаевки, что в Запорожском районе вооруженный мужчина требовал у своей жертвы вернуть одолженные деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

47-летний житель поселка никаких денег у вымогателя не одалживал. Однако 41-летний рэкетир настаивал на возврате, угрожая физической расправой.

Сотрудники полиции по записям камер видеонаблюдения «установили» автомобиль, на котором приехал «коллектор». Вымогателя, который, кстати, ранее был судим, задержали.

Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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