У запорожского МФК «Металлург» — новые руководитель и «команда» (фото)

8 декабря стало известно о том, что МФК «Металлург» (Запорожье) возглавит Юрий Зенкин (на фото справа). Он заменил на должности Максима Лупашко, уволившегося 6 декабря.

Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

Юрий Зенкин ранее работал замглавы Запорожской РГА, на выборах-2020 шел в депутаты Запорожского райсовета от «Батькивщины».

Согласно декларации, у семьи Зенкиных имеются четыре земельных участка общей площадью почти 220 тысяч квадратных метров, две квартиры и гараж. Кроме этого, за 2020 год Юрий вместе с супругой заработали почти пять миллионов гривен, имеют и валютную «заначку» — 147 700 долларов. А на троих с дочерью семья располагает 11 автомобилями.

Кроме Юрий Зенкина в клуб пришел Евгений Ковалев (на фото слева) — он будет отвечать за решение вопросов, связанных с юридическим сопровождением клуба и «общением» с органами местного самоуправления.

Имеется в руководстве «Металлурга» и, в определенном смысле этого слова, звезда — Михаил Метревели (на фото в центре). Известный телеэксперт и журналист телеканалов «Футбол» будет отвечать за стратегию развития клуба и координацию спортивной деятельности.

Однако совсем одно — по телевизору «экспертничать», и совсем другое — заниматься «настоящим» клубом — а еще в суровых украинских реалиях…

Напомним: в ноябре и начале декабря из Запорожского горсовета и «приближенных» КП замечен шквал увольнений чиновников из условной «команды Буряка»

Кроме этого, должность директора департамента культуры и туризма заняла одиозная запорожская «чиновница-кальянщица», участница нескольких скандалов Екатерина Симонова. Бывший руководитель департамента Сергей Билов «понижен» в должности и стал заместителем Симоновой.