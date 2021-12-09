У запорожского МФК «Металлург» — новые руководитель и «команда» (фото)

8 декабря стало известно о том, что МФК «Металлург» (Запорожье) возглавит Юрий Зенкин (на фото справа). Он заменил на должности Максима Лупашко, уволившегося 6 декабря.
Об этом сообщает сайт футбольного клуба.
Юрий Зенкин ранее работал замглавы Запорожской РГА, на выборах-2020 шел в депутаты Запорожского райсовета от «Батькивщины».
Согласно декларации, у семьи Зенкиных имеются четыре земельных участка общей площадью почти 220 тысяч квадратных метров, две квартиры и гараж. Кроме этого, за 2020 год Юрий вместе с супругой заработали почти пять миллионов гривен, имеют и валютную «заначку» — 147 700 долларов. А на троих с дочерью семья располагает 11 автомобилями.
Кроме Юрий Зенкина в клуб пришел Евгений Ковалев (на фото слева) — он будет отвечать за решение вопросов, связанных с юридическим сопровождением клуба и «общением» с органами местного самоуправления.
Имеется в руководстве «Металлурга» и, в определенном смысле этого слова, звезда — Михаил Метревели (на фото в центре). Известный телеэксперт и журналист телеканалов «Футбол» будет отвечать за стратегию развития клуба и координацию спортивной деятельности.
Однако совсем одно — по телевизору «экспертничать», и совсем другое — заниматься «настоящим» клубом — а еще в суровых украинских реалиях…
Напомним: в ноябре и начале декабря из Запорожского горсовета и «приближенных» КП замечен шквал увольнений чиновников из условной «команды Буряка»
- 6 декабря с должности директора МФК «Металлург» по согласию сторон уволился Максим Лупашко (на фото). Также муниципальный футбольный клуб покинула супруга Максима Владимировича Татьяна Лупашко, которая трудилась руководителем отдела кадров МФК
- в конце ноября свою должность покинул замглавы департамента архитектуры и градостроительства Павел Назаренко. Последнее время кресло директора департамента было вакантным — так что уволившийся чиновник фактически данным учреждением и руководил
- директора департамента здравоохранения Викторию Ушакову отстранили от выполнения служебных обязанностей в связи с проверкой — чиновницу подозревают в уничтожении документов. До этот профильный Министр обвинил госпожу Ушакову в плохой организации прививочной кампании против коронавируса
- из Запорожского горсовета уволился глава Департамента образования Станислав Романчук. В отношении него также начато служебное расследование.
- по соглашению сторон уволился и многолетний директор КП «Запорожэлектротранс» Юрий Папач
- свою должность покинул глава Департамента спорта, семьи и молодежи Павел Бланк
- в том же ноябре уволился многолетний советник мэра Запорожья Валерий Эделев
- 1 ноября приказом и.о. мэра Запорожья Анатолия Куртева был уволен директор КП МТМ (Телеканал Z) Дмитрий Великанов
Кроме этого, должность директора департамента культуры и туризма заняла одиозная запорожская «чиновница-кальянщица», участница нескольких скандалов Екатерина Симонова. Бывший руководитель департамента Сергей Билов «понижен» в должности и стал заместителем Симоновой.