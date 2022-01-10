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В Запорожье после праздников вывезли 15 тонн мусора

Автор:   /  10.01.2022

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«Вельтум-Запорожье» с праздничных новогодних локаций — площадей Маяковского и Фестивальной, каскада фонтанов «Радуга» и острова Хортица — за рождественские выходные вывезли 15 тонн мусора. 

Об этом сообщает сайт Запорожской мэрии.

Кроме этого, на выходных предприятие работало в штатном режиме: с 6 по 9 января было вывезено 1421 тонна твердых бытовых отходов.

Ежедневно мусор вывозили 28 экипажей.

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