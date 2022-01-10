Пожар в запорожской инфекционке: дело главврача передано в суд

В запорожский суд направлены обвинительные документы в отношении бывшего главного врача Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, а также должностного лица, ответственного за техногенную и противопожарную безопасность.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
Следствие, как пишут в ведомстве, установило: к пожару привели грубые нарушения.
Досудовим слідством установлено, що до вказаних наслідків призвели грубі порушення та недотримання вимог чинного законодавства щодо пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, які були допущені колишнім головним лікарем зазначеної медустанови, а також службовою особою лікарні, відповідальною за техногенний та протипожежний стан.
Досудебное расследование проводили следователи Нацполиции Запорожской области.
История вопроса
- 10 ноября главврач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко был задержан полицией. 11 ноября его отправили под ночной домашний арест
- Адвокат главврача Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко Станислав Гришин заявил, что его клиент от следствия не «бегал»
- 7 ноября на сайте Запорожской областной прокуратуры появилось сообщение, что Владимира Шинкаренко разыскивают правоохранительные органы — он якобы скрывается от следствия
- Родители Ольги Гливы — медика из Кропивницкого, которая погибла 3 февраля во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице — отказались от ордена «За заслуги» III степени, врученного их дочери Владимиром Зеленским по случаю дня медика
- 17 июня Жовтневый районный суд Запорожья восстановил в должности главврача Запорожской областной инфекционной больницы
- в марте на сессии Запорожского облсовета депутаты проголосовали за отстранение от должности (на время расследования) главврача Запорожской инфекционки Владимира Шинкаренко
- 5 марта Верховная Рада Украины проголосовала за присвоение звания «Герой Украины» врачу-анестезиологу Ольге Гливе, погибшей во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице.
- поздним вечером 21 февраля в инфекционной больнице сработала автоматическая сигнализация, установленная на емкости с кислородом. Специалисты проверили содержание кислорода — утечки не обнаружили. Предварительно, сигнализация сработала ошибочно.
- 9 февраля главврач больницы Владимир Шинкаренко посоветовал следствию обратить внимание не на действия ответственного за пожарную безопасность, а на сами аппараты — они по всему миру взрываются. Также он сообщил, что на время расследования аппараты ШВЛ в инфекционке работать не будут
- для расследования смертельного пожара создают комиссию — ни одного «заезжего» эксперта, все — запорожские чиновники и депутаты
- смертельный пожар в инфекционной больнице, был вызван утечкой кислорода из медоборудования, завезенного не ранее чем два года назад. Также появились опасения, что виновной в пожаре могут сделать погибшего медика
- четверо погибших во время пожара умерли не от отравления дымом, а от шока, вызванного термическими ожогами. То есть, фактически сгорели живьем, сообщает Офис Генерального прокурора Украины
- 5 февраля в Запорожской области объявлен Днем траура в память о погибших во время пожара
- 4 февраля ответственный за техногенную и противопожарную безопасность Запорожской областной инфекционной больницы задержан полицией
- пожар в инфекционной больницы случился поздним вечером 3 февраля. В огне погибли четверо — пациенты 69, 71 и 91 года, а также 27-летняя реаниматолог Ольга Глива. Все, что происходило «вокруг» инфекционной больницы 4 февраля, Z-City вынес в отдельный материал.