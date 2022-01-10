Пожар в запорожской инфекционке: дело главврача передано в суд

В запорожский суд направлены обвинительные документы в отношении бывшего главного врача Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, а также должностного лица, ответственного за техногенную и противопожарную безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Следствие, как пишут в ведомстве, установило: к пожару привели грубые нарушения.



Досудовим слідством установлено, що до вказаних наслідків призвели грубі порушення та недотримання вимог чинного законодавства щодо пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, які були допущені колишнім головним лікарем зазначеної медустанови, а також службовою особою лікарні, відповідальною за техногенний та протипожежний стан.

Досудебное расследование проводили следователи Нацполиции Запорожской области.

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