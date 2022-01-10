В Запорожье оштрафуют партию Владимира Буряка

НАПК углядело нарушения в финансовой отчетности «Партии Владимира Буряка «Єднання». 14 января в Хортицком районном суде состоится заседание по этому вопросу. На суд вызвали главу партии, а заодно и депутата Запорожского облсовета и замначальника КП МТМ (Телеканал Z) Александра Коваленко.

Об этом сообщает сайт Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Если «вина партии» будет доказана,»Єднанню» грозит штраф от 300 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100-6800 гривен).

Ранее, в июле 2021 года «Єднання» уже привлекали к ответственности — и тоже за нарушения в финансовой отчетности.

Читайте еще

Взрывоопасный центнер: в Василевке обезвредили 100-килограммовую бомбу (фото, видео)