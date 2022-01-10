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Covid-19 в Запорожской области: 182 978 заболевших, 19 за сутки, восьмеро умерли

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На утро 10 января диагноз «коронавирус» поставлен 182 978 заболевшим (19 за сутки, семерым — в Запорожье). 176 647 выздоровели (90 за сутки), 5363 умерли (восьмеро за сутки, четверо — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 631 ребенок и 6331 медик. Вакцинированы 585 360 человек (983 за сутки).

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В Украине на 4 января — 3 704 442 заболевших (1969 за сутки). 97 325 скончались (86 за сутки), 3 514 786 — выздоровели (3517 за сутки). Вакцинированы 14 813 184 человека.

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