Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

Взрывоопасный центнер: в Василевке обезвредили 100-килограммовую бомбу (фото, видео)

Автор:   /  10.01.2022

medium

9 января жители Васильевки, выкорчевывая старые деревья в саду, обнаружили в земле 100-килограммовую авиабомбу. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Пиротехники «изъяли» тяжелый боеприпас из земли и обезвредили в специально отведенном для этого месте. Также спасатели тщательно обследовали место находки — более ничего взрывоопасного не нашли.

На месте работали 24 бойца ГСЧС при «поддержке» восьми единиц техники. Для охраны «периметра» были привлечены работники полиции.

Спасатели напоминают: увидев подозрительный предмет, ни в коем случае нельзя его трогать, перекладывать с места на место, засыпать землей и заливать любой жидкость — сразу звоните 101.

Новости по теме

Под Мелитополем в руках у пенсионера взорвалась граната

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

    Covid-19 в Запорожской области: 182 978 заболевших, 19 за сутки, восьмеро умерли

    Читать дальше →