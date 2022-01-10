Взрывоопасный центнер: в Василевке обезвредили 100-килограммовую бомбу (фото, видео)

9 января жители Васильевки, выкорчевывая старые деревья в саду, обнаружили в земле 100-килограммовую авиабомбу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Пиротехники «изъяли» тяжелый боеприпас из земли и обезвредили в специально отведенном для этого месте. Также спасатели тщательно обследовали место находки — более ничего взрывоопасного не нашли.

На месте работали 24 бойца ГСЧС при «поддержке» восьми единиц техники. Для охраны «периметра» были привлечены работники полиции.

Спасатели напоминают: увидев подозрительный предмет, ни в коем случае нельзя его трогать, перекладывать с места на место, засыпать землей и заливать любой жидкость — сразу звоните 101.

Новости по теме

Под Мелитополем в руках у пенсионера взорвалась граната