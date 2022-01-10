Под Васильевкой перевернулось авто: его «заметили» только утром (фото)

8 января, около 9:30 на номер 102 поступило сообщение о том, что возле села Ульяновка Васильевского района обнаружили перевернутую легковушку «Пежо».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Выяснилось, что авария случилась еще ночью — водитель иномарки не справился с управлением, проезжая перекресток — авто слетело с дороги и перевернулось.

К сожалению, перевернутый автомобиль другие водители заметили только утром. Выяснилось, что 29-летний пассажир «Пежо» получил тяжелые травмы — время было потеряно, пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Водителя, который тоже получил множество травм, доставили в реанимацию Днепрорудненской городской больницы. Был ли он пьян, пока выясняется.

Возбуждено уголовное дело. Водителю «Пежо» грозит от трех до восьми лет лишения свободы и лишение водительских прав сроком до трех лет.

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