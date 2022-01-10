В Бердянске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре», а на следующий день повесился (фото)

8 января в Бердянске, около супермаркета АТБ (Мелитопольское шоссе) Geely сбил 18-летнего парня — он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП легковушка скрылась с места происшествия.

Об этом на своей странице в соцсетях пишет Бердянский райотдел полиции.

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Водителя разыскали за несколько десятков минут — оказалось, что на момент аварии 32-летний житель Бердянского района был нетрезвым.

9 января в полицию поступило сообщение о том, что подозреваемого в пьяном ДТП водителя нашли повешенным. Предсмертной записки не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 (с пометкой «самоубийство»).

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