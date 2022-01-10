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В Запорожье поддержали петицию против подорожания проезда

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В Запорожье петиция, «протестующая» против поднятия цен на проезд в общественном транспорте, менее чем за две недели набрала необходимые для рассмотрения 750 голосов. 

Об этом сообщает сайт Запорожской мэрии.

Автор петиции Евгений Прилуцкий отмечает: прошло лишь полгода после очередного подорожания — и вот опять. При этом качество перевозок остается катастрофически низким.

Пройшло півроку з моменту підвищення цін на проїзд, і тепер знову. Обіцяли оновлення транспорту та підвищення якості обслуговування населення. Як на мене, то нічого не змінилося, крім ціни. Журналісти пишуть, що орієнтовна дата підвищення ціни — середина січня 2022 року, і знову на дві гривні. Сподіваюсь, запоріжці оцінять роботу місцевої влади на наступних виборах.

Напомним: запорожские СМИ уже писали о возможном повышении цен на проезд. Так, проезд в автобусах-трамваях-троллейбусах обойдется горожанам в 10 гривен, на «маршрутке» – 12-13 гривен (в зависимости от маршрута).

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