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В Мелитополе на плите «горела» еда — спасли пенсионерку

Автор:   /  10.01.2022

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9 января в одной из квартир многоэтажки на улице Гризодубовой на плите забыли готовящуюся еду — случилось задымление.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Прибывшие спасатели вывели на свежий воздух 85-летнюю владелицу жилья. Плиту отключили, кухню проветрили.

Пенсионерка не пострадала. А вот еще одна эвакуированная, 33-летняя женщина, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, отравление угарным газом и была госпитализирована.

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