В Мелитополе на плите «горела» еда — спасли пенсионерку

9 января в одной из квартир многоэтажки на улице Гризодубовой на плите забыли готовящуюся еду — случилось задымление.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Прибывшие спасатели вывели на свежий воздух 85-летнюю владелицу жилья. Плиту отключили, кухню проветрили.
Пенсионерка не пострадала. А вот еще одна эвакуированная, 33-летняя женщина, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, отравление угарным газом и была госпитализирована.
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