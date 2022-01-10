В Запорожье пьяная автоледи обрушила электроопору (фото, видео)

9 января, около половины одиннадцатого вечера на перекрестке улицы Пожарского и Днепровского шоссе «Ланос» врезался в электроопору. От удара столб упал и перекрыл проезжую часть.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В результате аварии в больницу попали четверо девушек, находившихся в авто. Троих после оказания помощи отпустили домой, а 18-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами грудной клетки и головы.

Позже выяснилось, что 21-летняя водительница в момент совершения ДТП была пьяна.

По факту аварии возбуждено уголовное дело — подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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