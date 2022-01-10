В Запорожье пьяная автоледи обрушила электроопору (фото, видео)

9 января, около половины одиннадцатого вечера на перекрестке улицы Пожарского и Днепровского шоссе «Ланос» врезался в электроопору. От удара столб упал и перекрыл проезжую часть.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
В результате аварии в больницу попали четверо девушек, находившихся в авто. Троих после оказания помощи отпустили домой, а 18-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами грудной клетки и головы.
Позже выяснилось, что 21-летняя водительница в момент совершения ДТП была пьяна.
По факту аварии возбуждено уголовное дело — подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.
Новости по теме
В Бердянске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре», а на следующий день повесился (фото)