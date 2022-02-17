В Запорожье хотели вернуть «подследственное» авто, предложив полицейскому 1200 долларов

Житель Запорожской области был задержан при попытке передать начальнику одного из отделений полиции области задержали во время передачи 1200 долларов неправомерной выгоды.

Об этом пишет Запорожская областная прокуратура.

Расследуя уголовное дело по поводу аварии, произошедшей в январе-2022, сотрудниками полиции был изъят автомобиль. Чтобы его вернуть, а также «закрыть» уголовное дело, мужчина предложил руководителю одного из отделений Запорожской полиции 1200 долларов.

Указанный начальник поведал об этом в Запорожское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции — и передача взятка проходила под их контролем.

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