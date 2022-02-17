Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Запорожье хотели вернуть «подследственное» авто, предложив полицейскому 1200 долларов

Автор:   /  10.02.2022

d92f610f5f287242a8e71110916084cd

Житель Запорожской области был задержан при попытке передать начальнику одного из отделений полиции области задержали во время передачи 1200 долларов неправомерной выгоды.

Об этом пишет Запорожская областная прокуратура.

Расследуя уголовное дело по поводу аварии, произошедшей в январе-2022, сотрудниками полиции был изъят автомобиль. Чтобы его вернуть, а также «закрыть» уголовное дело, мужчина предложил руководителю одного из отделений Запорожской полиции 1200 долларов.

Указанный начальник поведал об этом в Запорожское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции — и передача взятка проходила под их контролем.

Новости по теме

В Бердянске на взятке в 20 тысяч гривен задержали директора школы — и года не проработал (фото)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 (1)

    Covid-19 в Запорожской области: 205 748 заболевших, 1595 за сутки, 15 умерли

    Читать дальше →