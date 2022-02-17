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Covid-19 в Запорожской области: 198 633 заболевших, 1425 за сутки, 13 умерли

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На утро 10 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 198 633 заболевшим (1425 за сутки, 586 — в Запорожье). 179 602 выздоровели (140 за сутки), 5676 умерли (13 за сутки, четверо — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 14 595 детей и 6796 медиков. Вакцинированы 615 711 человек (3379 за сутки).

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В Украине на 10 февраля — 4 421 741 заболевший (41 694 за сутки). 102 167 скончались (280 за сутки), 3 729 976 — выздоровели (16 628 за сутки). Вакцинированы 15 520 585 человек.

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