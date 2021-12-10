Запорожский завод из орбиты Коломойского закупил дешевой электроэнергии для майнинга криптовалют (видео)

На Запорожском заводе ферросплавов (ЗФЗ), который приписывают украинскому олигарху Игорю Коломойскому, устроили майнинговую ферму — причем электроэнергия для «стартапа» закупалась по цене дешевле, чем простым смертным.

Об этом идет речь в расследовании программы «Схемы».

В общей сложности из Китая и Грузии на ЗФЗ поставили оборудования для майнинга криптовалюты на 750 миллионов гривен. Причем глава правления АТ «Запорожский завод ферросплавов» Павел Кравченко наличие майнинговой фермы подтвердил. По словам Павла Александровича, это позволит заводу получать прибыль, даже если «профильные» дела будут идти не ахти.

Однако есть нюанс: в конце 2020 года некий трейдер «Юнайтед Энерджи», которого «Схемы» также «приписывают» Коломойскому, закупил у «Энергоатома» большой объем электроэнергии. Причем не по установленной цене (1,40 грн за КВт/час), а значительно дешевле, за 1,15 грн. Потом первые шесть месяцев 2021 года указанный трейдер поставлял данный «товар» нескольким предприятиям — опять же с орбиты одиозного украинского олигарха. В списке покупателей имелся и ЗФЗ.

Как подсчитали журналисты, если майнинговое оборудование «загрузить» на полную мощность, можно добывать примерно 80 биткоинов в месяц — на сумму, превышающую четыре миллиона долларов или 106 млн грн — по информации на 8 декабря.

Налоги в бюджет Украины от такой деятельности поступать не будет.

Новости по теме

ЗТМК опять вернули в собственность государства — у Фирташа обещают апелляцию