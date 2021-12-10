Забил до смерти и спрятал тело: в Бердянском районе осудили хитрого убийцу

Бердянский горрайонный суд за убийство приговорил 30-летнего жителя Бердянского района к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Следствие установило: убийца, выпивая со своим знакомым, начал хвастать своим физическим превосходством. Эти слова собутыльника задели, начался конфликт, который перерос в драку, в которой «хвастун» избил своего оппонента до потери сознания, а после выволок на улицу. До утра пострадавший не дожил…

Тело убийца спрятал в хлеве для скота. А после полтора месяца активно «помогал» разыскивать пропавшего мужчину.

Теперь ближайшие восемь лет осужденный проведет в колонии.

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